

وسجل روبرت أندريخ (84) والفرنسي موسى ديابي (87) هدفي اللقاء ليمنحا فريقهما النقاط الثلاث.

في المقابل حقق كلوب بروج البلجيكي فوزًا باهرًا برباعية نظيفة على أرض بورتو البرتغالي لينفرد بالصدارة (6 نقاط).

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من الإسباني فيران خوتغلا (15 من ركلة جزاء)، الغاني كمال سواه (47)، الدنماركي أندرياس سكوف أولسن (52) والنرويجي أنتونيو نوسا (89).

وكان أتليتيكو حقق فوزًا دراماتيكيًا 2-1 في الجولة الأولى ضد بورتو في مدريد في مباراة سُجلت أهدافها الثلاثة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، فيما تفوق بروج على ليفركوزن 1-0.