وسيعمل الفريق البلجيكي متصدر المجموعة بست نقاط على الإستفادة من عاملي الأرض والجمهور إضافةً للروح المعنوية التي يتمتع بها لاعبوه بعد فوزهم في الجولة الأخيرة بالدوري المحلي من أجل تحقيق انتصارهم الثالث توالياً ليقتربوا من التأهل إلى دور الستة عشر.

في المقابل سيسعى أتليتيكو مدريد لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن للإبقاء على آماله القوية في بلوغ ثمن النهائي.

وبإمكانكم مشاهدة مواجهة كلوب بروج وأتليتيكو مدريد اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS XTRA 2 على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.