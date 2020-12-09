وسجّل ماريو هيرموزو الهدف الأول في الدقيقة 39 وأضاف البلجيكي يانييك كاراسكو الثاني في الدقيقة 86 ليحتل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط خلف حامل اللقب بايرن ميونيخ (16 نقطة).

وتجمد رصيد سالزبورغ عند 4 نقاط لينتقل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما بقي لوكوموتيف موسكو أخيرًا بثلاث نقاط بعد سقوطه بهدفين نظيفين أمام ضيفه العملاق البافاري.

وبلغ أتلتيكو الدور ثمن النهائي للموسم الثالث تواليًا فيما فشل الفريق النمسوي الذي قدم مباراة كبيرة في تحقيق هذا الانجاز للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يظهر أتلتيكو بصورة قوية قاريًا رغم تألقه محليًا حيث يتصدر ترتيب الليغا وهو الفريق الوحيد من دون خسارة، واكتفى قبل لقاء اليوم بفوز واحد من خمس مباريات في البطولة كان على ارضه ضد سالزبورغ ذاته في الجولة الثانية (3-2).

وأجرى سيميوني تغييرين على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع بايرن ميونيخ الاسبوع الماضي حيث عاد الأوروغوياني لويس سواريز بدلا من الأرجنتيني أنخل كوريا، فيما حل البرازيلي فيليبي في خط الدفاع بدلا من الأورغويواني خوسيه خيمنيس المصاب.

وهدد أصحاب الارض باكرًا بعد أن توغّل الالماني مرغيم بيريشا نحو منطقة الجزاء وسدد كرة ارتدت من القائم (2).

وأتيحت فرصتان متتاليتان لسالزبورغ الذي كان الطرف الافضل في الشوط الاول عن طريق المالي سيكو كويتا لكن الكرة استقرت بين يدي الحارس السلوفيني يان اوبلاك (15)، قبل أن يتصدى الأخير مرة أخرى لكرة المجري دومينيك شوبوشلاي (16).

وافتتح فريق العاصمة التسجيل إثر رأسية من هيرموزو من ركلة ثابتة نفذها كاراسكو عن الجهة اليسرى (39).

وبدأ الشوط الثاني بفرصة خطرة للبرتغالي جواو فيليكس الذي وصلته كرة طويلة في الدقيقة الأولى وسدد كرة قوية من مسافة 30 مترًا تصدى لها الحارس شيكان ستانكوفيتش (46).

وأهدر بعدها شوبوشلاي فرصة ذهبية بعد أن لعب كرة جميلة خد وهات مع بيريشا ليسدد من مسافة قريبة مرت على بعد سنتمرات من القائم الأيمن (49).

وفرض سالزبورغ هيمنته على الشوط الثاني باستحواذه على الكرة، إلا أن صلابة الدفاع المدريدي فرضت كلمتها.

ونجح وصيف عامي 2014 و2016 في تسجيل الهدف الثاني عندما رفع كوريا بديل سواريز الكرة عن الجهة اليمنى تابعها كاراسكو "على الطائر" منخفضة جميلة في الزاوية اليسرى (86).