انتهت مواجهة القمة بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس بتعادل ناري ومثير بهدفين لكل منهما لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو وافتتح التسجيل فريق السيدة العجوز عن طريق كوادرادو من تسديدة رائعة في الدقيقة 48 قبل أن يضيف ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ضربة رأس، وفي الدقيقة 70 قلص ستيفان سافيتش الفارق بإحرازه الهدف الأول لأصحاب الأرض من ضربة رأس أيضاً، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تمكن المدافع المكسيكي البديل هيكتور هيريرا من إدراك التعادل لفريق العاصمة الإسبانية.

أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 90 - ملعب واندا ميتروبوليتانو ينفجر من الفرحة بعد أن تمكن المدافع المكسيكي هكتور هيرارا من إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل إثر ضربة رأس.

الدقيقة 82 - فرصة ذهبية لأتلتيكو مدريد للتعادل كاد أن يحرزها البديل فيتولو إلا أن كرته تذهب لركلة ركنية بعد تصدي رائع من تشيزني.

الدقيقة 73 - ماتويدي كاد أن يسجل مجدداً ويعيد الفارق إلى هدفين إلا أن مدافع أتلتيكو، الإنكليزي تريبير أنقذ الفريق الإسباني من استقبال ثالث الأهداف.

الدقيقة 70- أتلتيكو يعود للمباراة بعد أن تمكن ستيفان سافيتش من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد متابعة رائعة لراسية المتألق خيمينيز.

الدقيقة 65 - يوفنتوس يواصل عمله الجماعي الرائع، رونالدو ينطلق من الجانب الأيسر ثم مررها إلى دانيلو الذي رفع الكرة متقنة علة رأس ماتويدي فسددها الأخير برأسه لتنفجر في المرمى معلنة الهدف الثاني للضيوف.

الدقيقة 60- أتلتيكو كاد أن يدرك التعادل، تمرير رائع للكرة من جانب لاعبي الفريق الإسباني انتهت الكرة عند كوكي الذي مررها إلى خيمينيز الذي سددها مباشرة ذهبت فوق عارضة اليوفي.

الدقيقة 48 - انطلاقة نارية للشوط الثاني بونوتشي أرسل كرة بينية رائعة وصلت إلى غونزالو هيغواين الذي مررها أرضية رائعة إلى الكولومبي كوادرادو فسيطر الأخير على كرته ثم أطلقها صاروخية سكنت شباك أتلتيكو مدريد معلنة واحدة من أجمل أهداف الجولة الأولى من دور المجموعات.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 - نهاية الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس على وقع التعادل بدون أهداف، شوط متوازن سيطر على أغلبه الفريق الإسباني ونشط مع نهايته الضيوف إلا أنه بشكل عام لم يرتق لطموحات جماهير الفريقين.

الدقيقة 40 - ضربة رأس متقنة من رونالدو وأوبلاك يواصل الذود عن مرماه بثبات.

الدقيقة 35 - أخطر فرص يوفنتوس إلى الآن، تسديدة قوية من ميرالم بيانيتش اصطدمت بأحد لاعبي أتلتيكو ثم ذهبت إلى ركلة ركنية للفريق الإيطالي.

الدقيقة 30 - نصف ساعة مرت على انطلاق المباراة، أتلتيكو مدريد حتى الآن هو الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة وخطورة على المرمى، أفضل لاعبيه هو الظهير الأيسر لودي ومهاجمه الصاعد جواو فيليكس.

الدقيقة 22 - الظهور الأول لكريستيانو رونالدو في المباراة، نجم الفريق الإيطالي والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا أطلق تسديدة بعيدة المدى أمسكها بإحكام السلوفيني أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد..

الدقيقة 12 - جواو فيليكس يواصل تهديده لمرمى فريق السيدة العجوز والحارس البولندي تشيزني ينجح في ثاني اختبار على التوالي.

الدقيقة 10 - أولى الهجمات الخطرة في المباراة، جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الصاعد يتلاعب بدفاع اليوفي ويسدد كرة أرضية زاحفة أخرجها تشيزني حارس يوفنتوس بصعوبة شديدة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة