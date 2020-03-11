خطف أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه ليفربول 3-2، الأربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة.

وكان أتلتيكو فاز ذهاباً على ملعبه بهدف نظيف، لينجح في إقصاء حامل اللقب على أرض ملعبه الشهير أنفيلد.

تقدم ليفربول بهدف الهولندي فينالدوم في الدقيقة (43)، لينتهي الوقت الأصلي بفوز الريدز بهدف نظيف فرض على الفريقين اللجوء إلى حصتين إضافيتين استهلهما فريق كلوب بقوة حيث تمكن البرازيلي فيرمينو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (94)، لكن أتلتيكو عاد وسجل ثلاثية عبر البديل ماركوس يورنتي في الدقيقتين (97 و106) وألفارو موراتا (120).

وانضم أتلتيكو مدريد، وصيف البطولة في 1974 و2014 و2016، إلى أندية أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي التي ضمنت تأهلها.

وهذه الخسارة الأولى لليفربول على أرضه في 43 مباراة في مختلف المسابقات والأولى قارياً لمدربه الألماني يورغن كلوب على أرضه منذ استلامه تدريب ليفربول في 2015.

- نهاية المباراة بفوز أتلتيكو 3-2 وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن جدارة واستحقاق.

120 - ألفارو موراتا رفع غلة أتلتيكو بتسجيل الهدف الثالث مانحاً فريقه فوزاً تاريخياً على حامل اللقب.

(106) - صدمات أتلتيكو تستمر: يورنتي يعود مجدّداً ليضرب بقوة في أنفيلد فمن هجمة مرتدة وصلته الكرة من البديل موراتا فوضعها بيمناه بعيدة عن متناول الحارس أدريان.

(97) - الحارس أدريان يهدي الكرة لجواو فيليكس الذي مرّرها للبديل ماركوس يورنتي والأخير وضعها في زاوية أرضية في زاوية مستحيلة واضعاً ورقة التأهل في يد سيميوني.

(94) - ليفربول يبدأ الحصة الإضافية الأولى بقوة حيث تمكن البرازيلي فيرمينو من تسجيل الهدف الثاني.

- نهاية الوقت الأصلي بفوز ليفربول بهدف نظيف ليتعادل الفريقان 1-1 بين الذهاب والإياب ويتجهان لخوض حصتين إضافيتين.

(90+2) - ساوول يسجل هدف التعادل والتأهل لأتليتيكو لكن حكم الراية يحبط فرحة سيميوني معلناً تسلل لمصلحة ليفربول.

(88) - محمد صلاح يتلاعب بثلاثة لاعبين من أتلتيكو ويسدّد فوق المرمى.

(85) - كاد النجم السنغالي ساديو مانيه أن يسجل هدفاً جميلاً بمقصية رائعة مرّت فوق مرمى أوبلاك بقليل.

(69) - أرنولد يسدّد بقوة وأوبلاك يعيدها أمام الظهير الأيسر روبيرتسون الذي حاول بدوره لكن تريبيير اعترض كرته وحولها إلى ركنية.

(67) - محمد صلاح يتجاوز مدافع أتلتيكو ويسدّد لكن كرته ارتدت من الدفاع أمام روبيرتسون الذي ضربها برأسه وأصاب العارضة.

(61) - الحارس الإسباني لليفربول أدريان يبعد تسديدة جواو فيليكس في مناسبة أولى ثم يتصدى بشجاعة لمحاولة كوريا.

(60) - أوبلاك يتعملق في إبعاد هدف محقق لليفربول عبر فيرمينو.

- على غرار الشوط الأول استمر اندفاع الريدز نحو مرمى الحارس السوفيني وحافظ أتلتيكو على نهجه الدفاعي.

(47) - الكرة تصل لمحمد صلاح المنطلق على الجهة اليسرى لكن تسديدته تلقاها أوبلاك بسهولة.

- نهاية الشوط الأول بتقدّم ليفربول بهدف نظيف بعد عناء كبير أمام تكتل دفاعي محكم لأتلتيكو الذي لم يقدم شيء يذكر على المستوى الهجومي.

(43) - بعد محاولات متكرّرة استطاع فينالدوم أن يمنح الأسبقية لليفربول برأسية محكمة مستثمراً عرضية مميزة من فيرمينو.

(36) - أوبلاك يواصل التألق ويوقف هدفاً محقّقاً لليفربول بعد عرضية تشامبرلاين نحو فيرمينو الذي لم يدركها فبحث عن خداع الحارس السلوفيني المتفطن.

(34) - ثنائية صلاح ومانيه تظهر من جديد، الأول يمرّر والثاني يسدّد وأوبلاك يتصدى على مرتين.

- مرت نصف ساعة على انطلاق المواجهة والعنوان الرئيسي صمود وثبات أتلتيكو أمام محاولات ليفربول المتسرعة.

(18) - البرازيلي فيليبي كاد أن يصدم جماهير أنفيلد برأسية مخادعة مرت قريبة من مرمى أدريان.

(14) - أوكسلايد تشامبرلاين يجد مساحة للتسديد ويطلق قذيفة قوية تصدى لها أوبلاك بصعوبة وأبعد الخطر عن مناطق أتلتيكو.

(9) - مانيه يمرّر لمحمد صلاح على الجهة اليسرى والدولي المصري يهيأها لنفسه على يسراه لكن تسديدته اعتلت مرمى أوبلاك.

(5) - أول فرصة جاءت لمصلحة ليفربول من عرضية لألكسندر أرنولد على رأس فينالدوم الذي تفطّن له الحارس أوبلاك وأوقف محاولته.

- كما كان متوقعاً دخل ليفربول المباراة بنوايا هجومية واضحة لتعويض سقوطه ذهاباً بهدف نظيف في مدريد، في حين كان أتلتيكو وفياً لعاداته وتراجع إلى مناطقه منذ البداية.

تشكيلة ليفربول

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our side to face @atleti 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020

تشكيلة أتلتيكو مدريد