أتلتيكو مدريد يحط الرحال في لشبونة من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 14:17 1:05 دقيقة وصلت بعثة أتلتيكو مدريد إلى مدينة لشبونة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام لايبزيغ الألماني الخميس وذلك بعدما أجل رحلته إلى البرتغال عقب اكتشاف إصابة إثنين من لاعبيه بفايروس كورونا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد لايبزيغ فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا 6:01 دقيقة آخر أخبار مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا 2:08 دقيقة غاسبيريني يعول كثيراً على امكانيات مهاجمه زاباتا 0:15 دقيقة كيلور نافاس "صمام الأمان" في الفريق الباريسي 0:35 دقيقة بروكلين نيتس يتغلب على أورلاندو ماجيك 1:09 دقيقة دي يونغ: "برشلونة قادر على التتويج بدوري الأبطال" 1:05 دقيقة أتلتيكو مدريد يحط الرحال في لشبونة 0:40 دقيقة سان أنطونيو سبيرز ينتصر على هيوستن روكتس 2:10 دقيقة أوبلاك يتحدث عن صعوبة مواجهة لايبزيغ 0:50 دقيقة كازورلا سعيد بالانضمام إلى السد