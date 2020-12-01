

وأهدر أتلتيكو فرصة مرافقة بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي بشكل رسمي بعدما تقدم بهدف البرتغالي جواو فيليكس (26)، وذلك بسبب تلقي شباكه هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء حمل توقيع مولر قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وقدم سالزبورغ النمساوي خدمة مثالية لأتلتيكو عندما هزم مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-1 ليتجمد رصيد الأخير عند ثلاث نقاط، لكن تعادل فريق العاصمة الإسبانية عقد من مهمته بارتفاع رصيده إلى ست نقاط.

وبعيداً عن بايرن الذي حسم الصدارة مسبقاً (13 نقطة) ولوكوموتيف متذيل الترتيب (فقد فرصته في التأهل) فإن البطاقة الثانية ستحسم خلال مواجهة سالزبورغ (أربع نقاط) وضيفه أتلتيكو في المرحلة الأخيرة.

