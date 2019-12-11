وتخطى أتلتيكو ضيفه لوكوموتيف موسكو بثناية نظيفة سجلها البرتغالي جواو فيليكس من ركلة جزاء 17، والبرازيلي فيلبي 54، الأربعاء.

وصار رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 10 نقاط خلف يوفي 16 نقطة، وذلك بعد تخطي الأخير لمستضيفه باير ليفركوزن ( 2-0 سجل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو 75، الأرجنتيني غونزالو هيغواين 90+2 ).

ورغم الخسارة تحول ليفركوزن إلى اليوروبا ليغ بعد أن ختم دور المجموعات بـ6 نقاط، وحل لوكوموتيف أخيراً بـ3 نقاط.

على ملعب "واندا متروبوليتانو"، عرقل دفاع لوكوموتيف موهوب أتلتيكو البرتغالي جواو فيليكس بعد 41 ثانية على بداية المباراة، فلم يتردد الحكم باحتساب ركلة جزاء سددها الانكليزي كيران تريبيير صاروخية ابعدها الحارس أنتون كوتشنكوف بمساعدة القائم الايمن (2).

وحصل "كولتشونيروس" على ركلة جزاء أخرى اثر لمسة يد على رفعت جمالتدينوف في زاوية بعدية عن المرمى، لعبها هذه المرة فيليكس (20 عاما) أرضية الى يمين الحارس الذي بقي في مكانه (17).

وضاعف "أتلتي" النتيجة عندما استلم الفارو موراتا رأسية على حدود التسلل ولكزها بيسراه الى يمين الحارس (26)، لكن تقنية الفيديو "في ايه آر" ألغت الهدف بداعي التسلل، لينتهي الشوط الاول بسيطرة وتقدم أتلتيكو.

وسقط الدفاع الروسي مرة أخرى في الشوط الثاني، عندما تابع المدافع البرازيلي فيليبي على الطاير عرضية من كوكي (54).

وبالنسبة ليوفي فقد حصد فوزه الخامس في ست مباريات. وسجل نجمه رونالدو هدفه الثاني فقط في دور المجموعات لهذا الموسم.

وخاض يوفي المباراة وهو متأهل متصدراً للمجموعة.