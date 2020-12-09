وكان أياكس يسعى لتحقيق الفوز لتخطي الفريق الإيطالي في المجموعة واللحاق بالمتصدر ليفربول إلى ثمن النهائي ولكن فوز أتالانتا جعله يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقاط متفوقاً بفارق 4 نقاط أمام الفريق الهولندي الذي ذهب بالتالي للمشاركة في دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وسجل هدف أتالانتا لويس مورييل في الدقيقة 85.

وكان أتالانتا قد تأهل إلى ربع نهائي الموسم الماضي من البطولة قبل أن يخرج أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

وكانت هذه المرة الاولى التي يتغلب فيها فريق ايطالي على أياكس في المسابقات الاوروبية منذ موسم 2009-2010 عندما فاز يوفنتوس ضمن منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، حيث نجح بعدها الفريق الهولندي في المحافظة على نظافة سجله لثماني مباريات متتالية امام فرق "سيري أ".

كما فشل فريق العاصمة الهولندية في الفوز على ارضه ضد فريق إيطالي للمباراة العاشرة تواليًا منذ فوزه 2-1 على روما في كانون الاول/ديسمبر 2002.

وأجرى غاسبيريني بعض التغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع ضيفه ميتييلاند 1-1 الأسبوع الماضي حيث أشرك الهولندي ماريت دي رون أساسيًا بدلا من موريال، فيما أبقى السلوفيني جوزيب ايليتش الذي سجل في الفوز التاريخي على ارض ليفربول 2-صفر في الجولة الرابعة على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية تواليًا، فيما تعافى الحارس بيرلويجي غوليني الذي عاد الى التشكيلة الأساسية.

تفاصيل المباراة

فيما شهدت المباراة مشاركة براين بروبي (18 عامًا) للمرة الاولى في دوري الابطال من جانب أياكس الذي حل بدلاً من لاسينا تراوري من بوركينا فاسو المصاب.

ولم يشهد الشوط الأول فرص تذكر من الطرفين حيث كانت أفضلها هجمة متقنة مرر على أثرها الأرجنتيني أليخاندرو غوميس كرة بينية رائعة طويلة الى الكولومبي دوفان زاباتا داخل المنطقة، مهّدها الاخير خالصة الى دي رون الذي سددها بيسراه من منتصف المنطقة مرت بجانب القائم (19).

فيما انتظر أياكس الذي مني السبت بخسارته الاولى على أرضه في الدوري هذا الموسم ضد تفنتي (2-1)، حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لخلق فرصة عندما وصلت عرضية الى بروبي تابعها رأسية سهلة بين يدي الحارس (45+3).

ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول وانتظر أياكس حتى الدقيقة 74 كي يهدد مرمى الخصم وأهدر أخطر فرصة في اللقاء عندما وصلت الكرة الى دافي كلاسن على باب المرمى إثر تمريرة بكعب القدم من يورغن ايكيلينكامب، إلا أن الحارس تألق في التصدي لها من مسافة قريبة (75).

وعاقب فريق مدينة برغامو، بطل أوروبا أربع مرات بعدما مرر السويسري ريمو فروليه كرة إلى مورييل في العمق الذي كسر مصيدة التسلل وراوغ الحارس مسددًا كرة زاحفة في المرمى (85).