أتالانتا يتعرض لضربة موجعة من قبل beIN SPORTS August 8, 2020 19:08 0:42 دقيقة تعرَّض فريق أتالانتا لضربةٍ موجعة قبل مواجهةِ باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بغياب حارس المرمى بيير-لويدجي غوليني. تقارير إخبارية أتالانتا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة برشلونة (3) - نابولي (1) | التغطية الخاصة 0:54 دقيقة الـ"يونايتد" أمام مهملة لحسم مسألة انتداب سانشو 0:42 دقيقة أتالانتا يتعرض لضربة موجعة 0:35 دقيقة مبابي وفيراتي في بعثة سان جيرمان 0:43 دقيقة دافيد سيلفا قريب من الانتقال إلى لاتسيو 1:12 دقيقة الصحف الإسبانية تحمل فاران المسؤولية 12:10 دقيقة أربعة أسماء مرشحة لقيادة يوفنتوس بعد إقالة ساري 0:31 دقيقة رسمياً: يوفنتوس يقيل مدربه ماوريتسيو ساري 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:01 دقيقة بوفون: "هدف ليون تسبب بخروجنا"