ووقع على الهدف ماتيو بيسينا 68 ليرفع رصيد الفريق الإيطالي إلى 4 نقاط مقابل توقف رصيد يونغ بويز عند 3 نقاط جراء فوزه الثمين للغاية في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد.

وهذا أول فوز لأتلانتا في مدينة بيرغامو في دوري أبطال أوروبا، كما بات بيسينا أول لاعب إيطالي يهز الشباك لأتالانتا في المسابقة القارية العريقة.

وخسر أتالانتا بقيادة جان بييرو غاسبريني مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان أتالانتا استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بتعادل مع فياريال 2-2 في أوّل لقاء يجمع بينهما في مسابقة أوروبية.

وسيطر الفريق الإيطالي على كافة مجريات المباراة، من دون نجاعة تهديفية.

وأعتقد أتالانتا أنه حقق تقدماً مبكراً عندما سجل ساندرو لوبر هدفاً بالخطأ في مرماه، لكن الحكم عاد وألغاه بداعي وجود تسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وتواصلت سيطرة أصحاب الأرض في ما تبقى من الشوط الأول، وسط تألق في أكثر من مناسبة لحارس يونغ بويز ديفيد فون بالموس.

ورغم ذلك، نجح أتالانتا في خطف النقاط الثلاث في الدقيقة 68 من المباراة، حينما تلقى بيسينا تمريرة على طبق من فضة من زميله الدولي الكولومبي دوفان زاباتا الذي راوغ من الجهة اليمنى، ليسكنها في سقف المرمى من مسافة قريبة.

وهو الهدف الـ31 لأتالانتا في المسابقة القارية العريقة.