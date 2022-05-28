

وطلب أبو تريكة من صلاح دراسة تصريحاته بشكل أكبر في المستقبل مؤكداً دعمه الكامل له من أجل نسيان هذه السنة السيئة لنجم ليفربول على المستوى الجماعي.

وأوضح أبو تريكة أنّ شخصية صلاح قادرة على تجاوز خسارة نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس أمم إفريقيا وفرصة التواجد في كأس العالم إضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري الممتاز.

ونال صلاح جائزة هداف الدوري الممتاز هذا الموسم وأفضل ممرر لكن ذلك لم يكن كافياً لتتويج فريقه بلقب الدوري.

واقترب صلاح من هزّ شباك الفريق الملكي في أكثر من مناسبة لكن تألق البلجيكي كورتوا وقف في طريقه ليتوّج ريال مدريد باللقب بعد فوزه بهدف دون رد.