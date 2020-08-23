أبو تريكة: "ميلاد مدرب جديد صاحب فلسفة واضحة" من قبل beIN SPORTS August 23, 2020 23:38 3:50 دقيقة أشاد محلل قنواتنا، محمد أبو تريكة بمدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك الذي قاد الفريق الألماني لإحراز ثلاثية تاريخية هذا الموسم. مقابلات تقارير إخبارية محمد ابو تريكة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة فينغر: " باريس سان جيرمان كان قريباً من التتويج" 1:00 دقيقة كومان يتحدّث عن تألقه بعد الإصابة 2:01 دقيقة دوساييه: "خبرة بايرن ميونيخ أحدثت الفارق" 1:37 دقيقة ديفيز: "إنها لحظات حلمت بها منذ طفولتي" 2:21 دقيقة الخليفي: "أنا فخور بكل لاعبي باريس سان جيرمان" 3:50 دقيقة أبو تريكة: "ميلاد مدرب جديد صاحب فلسفة واضحة" 0:45 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا 3:45 دقيقة طارق ذياب: "جماعية بايرن ميونيخ صنعت الفارق" 1:49 دقيقة الجلاهمة: "فليك غيّر وجه بايرن ميونيخ" 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة