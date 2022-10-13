أبو تريكة: "لا يجب على تشافي مجاملة رفاقه" من قبل beIN SPORTS October 13, 2022 15:33 1:21 دقيقة أكد محلل قنوات beIN SPORTS محمد أبو تريكة أن على مدرب برشلونة تشافي إيرنانديث عدم مجاملة رفاقه وخص بالذكر بيكيه وبوسكيتس اللذين تسببا في العديد من الأخطاء التي كلفت تشافي الكثير حسب رأي نجم كرة القدم المصرية سابقا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا برشلونة تشافي محمد أبو تريكة -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة الملاعب تعكس ثقافة المنطقة وتطبق مفاهيم الاستدامة 1:21 دقيقة أبو تريكة: "لا يجب على تشافي مجاملة رفاقه" 0:43 دقيقة براغا لتعويض خسارة الذهاب أمام سان جيلواز 1:59 دقيقة خسارة أخرى للوس أنجليس ليكرز 1:08 دقيقة فعالية "ألوان" احتفاءً بمونديال قطر 2022 0:30 دقيقة يوفنتوس يعلن غياب دي ماريا حتى مطلع نوفمبر 1:00 دقيقة آرسنال ضيفاً ثقيلاً على بودو/غليمت 3:20 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل تكرار فوزه على أومونيا 0:51 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال بيتيس وروما 0:49 دقيقة سباليتي راضٍ عن أداء لاعبيه أمام آياكس