أبرز ما قاله كروس قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS May 8, 2023 17:54 5:19 دقيقة تحدث نجم ريال مدريد توني كروس عن أن الأندية الغنية بكرة القدم و التي لديها الكثير من الأموال أمر موجود في كرة القدم ويجب تقييمها بناءً على أدائها وما تفعله بالنقود. مقابلات توني كروس دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 4:14 دقيقة الدحيل يتوّج بلقب دوري نجوم قطر 0:31 دقيقة مانشستر سيتي ينهي استعداداته لملاقاة ريال مدريد 1:16 دقيقة فولهام يزيد من معاناة ليستر سيتي 1:01 دقيقة فودين يطلب من رفاقه الإيمان بالنفس 9:15 دقيقة أنشيلوتي يبحث عن نتيجة إيجابية ويشيد بهالاند 5:19 دقيقة أبرز ما قاله كروس قبل مباراة ريال مدريد ومان سيتي 0:41 دقيقة برايتون يواصل سعيه للمنافسة على مقعد مؤهل للأبطال 1:03 دقيقة ريفر بليت يحسم السوبر كلاسيكو أمام بوكا جونيورز 0:45 دقيقة نابولي يفعّل بند تمديد عقد سباليتي 0:52 دقيقة فيلادلفيا وفينيكس يعادلان الكفة مع سلتيكس وناغتس