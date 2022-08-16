آيندهوفن يأمل قطع نصف الطريق لدور المجموعات من قبل beIN SPORTS August 16, 2022 15:37 0:40 دقيقة يأمل آيندهوفن أن يقطع نصف الطريق نحو التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حين يحل ضيفاً على رينجرز الإسكتلندي في ذهاب الدور الفاصل. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا أيندهوفن -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة أرقام تاريخية لبطولة ميندوسا بريميير بادل 0:40 دقيقة آيندهوفن يأمل قطع نصف الطريق لدور المجموعات 2:59 دقيقة ثلاثة عقود مرت على انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز 1:49 دقيقة ليفاندوفسكي يعد جماهير برشلونة بنهاية سعيدة للموسم 0:58 دقيقة شارة قيادة ماغواير تثير المشاكل في مانشستر يونايتد 0:54 دقيقة رابطة مشجعي مانشستر يونايتد تهاجم مالكي النادي 1:05 دقيقة أندية الدوري الإنكليزي ستحصل على تقارير التحكيم 0:47 دقيقة مانشستر سيتي يعلن ضمّ غوميز 3:31 دقيقة أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى