وكانت الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها في هذه المجموعة مع الدخول إلى الجولة الأخيرة، وحسم توتنهام صدارتها بهدف الفوز المتأخر برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الأخير (6).

في لشبونة، تقدم أصحاب الأرض عبر البرازيلي آرثر غوميش (39)، إلا أن بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي فاز بهدفي الياباني دايتشي كامادا (62 من ركلة جزاء) والفرنسي راندال كولو مواني (72).