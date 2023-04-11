آخر تطورات إصابة نجم نابولي فيكتور أوسيمين من قبل beIN SPORTS April 11, 2023 15:13 2:47 دقيقة مراسل beIN SPORTS حسين ياسين من أمام الميلانيلّو مقر تدريبات نادي ميلان يتحدث عن إصابة نجم نادي نابولي فيكتور أوسيمين. مقابلات دوري أبطال أوروبا نابولي فيكتور أوسيمين -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة نابولي يعدّ العدّة لمواجهة ميلان 1:01 دقيقة مونتي كارلو: عودة ناجحة لزفيريف إلى الملاعب التراب 1:16 دقيقة بوكا جونيورز يقدم مدربه الجديد خورخي ألميرون 3:20 دقيقة كومباني يسجل نجاحاً مبهراً مع بيرنلي 2:47 دقيقة آخر تطورات إصابة نجم نابولي فيكتور أوسيمين 14:07 دقيقة المؤتمر الصحفي لأنشيلوتي قبل مواجهة ريال وتشلسي 14:21 دقيقة المؤتمر الصحفي لألابا قبل مواجهة ريال مدريد وتشلسي 0:34 دقيقة رئيس نابولي يؤكد غياب أوسيمين عن لقاء ميلان 0:34 دقيقة الهلال السوداني يبلغ الدور الثاني 0:40 دقيقة الأهلي يهزم بيراميدز ويحرز لقب كأس مصر