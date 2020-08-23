آخر الأخبار قبل نهائي دوري الأبطال August 23, 2020 18:44 3:33 دقيقة جولة مع مراسلينا للاطلاع على آخر الأخبار قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني الليلة في لشبونة. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 5:08 دقيقة تأييد لاستمرار دوري الأبطال على الصيغة الحالية 0:36 دقيقة نيمار يختار الرقص والموسيقى للتركيز على النهائي 0:41 دقيقة بيكهام يوجّه رسالة خاصة لناصر الخليفي 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ 2:13 دقيقة نهائي "لشبونة" في زمن الكورونا 2:03 دقيقة بايرن ميونيخ نموذج استثنائي في الكرة الأوروبية 2:00 دقيقة باريس سان جيرمان "قاطرة" الكرة الفرنسية 3:33 دقيقة آخر الأخبار قبل نهائي دوري الأبطال 0:28 دقيقة حاتم الطرابلسي يرجّح كفّة سان جيرمان على بايرن 3:25 دقيقة كوفاتش يستهل مهمته مع موناكو بتعادل مثير