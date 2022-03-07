آخر أخبار وتطورات إصابة مبابي من قبل beIN SPORTS March 7, 2022 19:44 4:24 دقيقة أزعج خبر إصابة مبابي عشاق باريس سان جيرمان قبل الموقعة المنتظرة أمام ريال مدريد، لكن احتمالات مشاركته تبقى قائمة حتى اللحظة. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 4:24 دقيقة آخر أخبار وتطورات إصابة مبابي 0:45 دقيقة مورينو يتعرّض لإصابة قاسية 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن إصابة مبابي 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:28 دقيقة الاتحاد الليبي يفسخ تعاقده مع كليمنتي 0:35 دقيقة كريستنسن على أعتاب الانضمام إلى برشلونة 2:30 دقيقة ليلة تاريخية للصربي يوكيتش 0:43 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل الإبهار 0:50 دقيقة بورتو يعزز صدارته للدوري البرتغالي 2:10 دقيقة أوستن يكتسح إنتر ميامي