آخر أخبار نهائي الأبطال من أرض ملعب دراغاو من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 12:57 6:13 دقيقة قبل ساعات من صافرة بداية نهائي ملعب دراغاو بين مانشستر سيتي وتشيلسي، شبكة مراسلينا تطلعكم على آخر الأخبار والحيثيات والكواليس في يوم التتويج بذات الأذنين. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة تشيلسي يبحث عن لقبه الثاني من بوابة مانشستر سيتي 2:04 دقيقة "سيتي" ينشد تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا 6:13 دقيقة آخر أخبار نهائي الأبطال من أرض ملعب دراغاو 2:33 دقيقة اسم عربي آخر سيتوّج بلقب دوري الأبطال 2:19 دقيقة روبن دياش "صخرة" دفاع مانشستر سيتي 0:39 دقيقة ناصر العطية يتصدّر اليوم الأول من رالي الأردن 2:18 دقيقة كانتي...علامة فارقة في منظومة تشيلسي التكتيكية 1:25 دقيقة كرة السلة: أناضولو يصطدم ببرشلونة 2:04 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:23 دقيقة المنتخب البرتغالي يواصل استعداداته لـ"يورو 2020"