يويفا يفتح تحقيقا بشأن حادثة باشاكشهير "العنصرية"

وتوقفت مباراة الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة في الدقيقة 14 بعد أن ترك لاعبو الفريق التركي أرضية الملعب نتيجة الإهانة العنصرية التي وجهها الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو لمساعد مدرب الضيوف الدولي الكاميروني السابق بيار ويبو حيث نعته بـ"الأسود".

وقام حكم المباراة الروماني أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا إليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتيسكو، وهو موقف شاركه إياهم نجم سان جيرمان كيليان مبابي بقوله "لا يمكننا أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع".

واستكملت المباراة في اليوم التالي بطاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي وانتهت بفوز باريس سان جيرمان 5-1.

وقال الاتحاد الأوروبي (يويفا) في بيان "بعد التحقيقات الأولى التي أجراها مفتش عينته لجنة الأخلاق والانضباط، تتم متابعة على الخصوص الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو والحكم المساعد أوكتافيان سوفري أمام القضاء الداخلي للاتحاد الأوروبي".

وأضافت الهيئة الأوروبية "سيتم توفير مزيد من المعلومات حول هذا الأمر عندما تتخذ اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا".

وكان الاتحاد الأوروبي وعد بعد المباراة بإجراء "تحقيق شامل" في الحادث. وطالب رئيس النادي التركي غوكسيل غوموسداغ بإيقاف كولتيسكو مدى الحياة بسبب تصريحاته.

واتهم ويبو الحكم الرابع كولتيسكو بإهانته لكن التحليل اللاحق للتسجيلات الخاصة بالحادث والتي قامت بها العديد من وسائل الإعلام الرومانية نقلت الاتهامات إلى الحكم المساعد سوفري.

واختار القضاء الداخلي للاتحاد الأوروبي متابعة الحكمين بـ"انتهاك محتمل" للمادة 11 من لوائحها التي تحدد "المبادئ العامة للسلوك" وتحظر، على سبيل المثال، الإهانات.