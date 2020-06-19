العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

يويفا يغرّم مرسيليا لخرقه قوانين اللعب المالي النظيف

من قبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجمعة عن تغريم نادي مرسيليا الفرنسي مبلغ ثلاثة ملايين يورو لخرقه قوانين اللعب المالي النظيف، وهو قرار لن يؤثر على مشاركة النادي في دوري الأبطال الموسم المقبل.

Reuters

وقررت غرفة التحكيم في لجنة الرقابة المالية بالإضافة إلى الغرامة، حسم 15 في المئة من الأرباح التي سيحققها النادي لمشاركته في المسابقات الأوروبية لموسم 2020-2021 و2021-2022 في حال تأهله، والسماح بتسجيل 23 لاعباً كحد أقصى في الفريق الذي قد يشارك في المسابقات القارية حتى موسم 2022-2023.

ولن يؤثر هذا القرار على ما كانت تخشاه جماهير النادي، وهو استبعاده عن خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما حلّ ثانياً في ترتيب الدوري هذا الموسم بعد قرار الرابطة إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد وتتويج باريس سان جيرمان بطلاً.

وعانى النادي من خلل مالي في حساباته في موسم 2018-2019 ما لفت أنظار الهيئة القارية.

وأعلن يويفا في الخامس من آذار/مارس الفائت، أنّ الملف انتقل من غرفة التحقيق إلى غرفة المحاكمة، لأنّ مرسيليا تجاوز قيمة العجز الذي تمّ التفاوض بها، والتي تقضي بعدم تجاوز خسائره قيمة 50 مليون يورو في حزيران/يونيو 2019، إلا أنّها بلغت 91 مليون.

وسبق أن وقع مرسيليا على اتفاق لأربعة مواسم حتى عام 2023، تعهد خلاله بخفض الإنفاق لتحقيق التوازن.

مرسيليا يويفا
السابق مدرب برشلونة لا يريد مواجهة نا
اقرأ
مدرب برشلونة لا يريد مواجهة نابولي في ملعب محايد
التالي

آخر الأحداث