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دوري أبطال أوروبا

"يويفا" يعتذر للجماهير بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

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قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتذاراته للجماهير التي واجهت ما اعتبرها "أحداثا مخيفة ومحزنة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

Reuters

 وأكّد الـ"يويفا" فتح تحقيق مستقل للكشف عن كل الملابسات.

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