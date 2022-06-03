"يويفا" يعتذر للجماهير بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

من قبل beIN SPORTS June 3, 2022 19:29 قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتذاراته للجماهير التي واجهت ما اعتبرها "أحداثا مخيفة ومحزنة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.