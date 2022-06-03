"يويفا" يعتذر للجماهير بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS June 3, 2022 19:29 قدّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتذاراته للجماهير التي واجهت ما اعتبرها "أحداثا مخيفة ومحزنة" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. Reuters وأكّد الـ"يويفا" فتح تحقيق مستقل للكشف عن كل الملابسات. دوري أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا السابق ماكرون يجدد الثقة بوزير الداخل اقرأ التالي - آخر الأحداث June 3, 2022 19:29 يويفا يعتذر للجماهير بسبب أحداث نهائي دوري الأبطال June 3, 2022 15:01 ماكرون يجدد الثقة بوزير الداخلية ومحافظ شرطة باريس June 3, 2022 12:40 ريال يطالب بالكشف عن معايير اختيار "ملعب فرنسا" June 2, 2022 15:38 صلاح: "أود التنازل عن جوائزي مقابل إعادة النهائي" June 2, 2022 09:02 جدل سياسي واتهامات متبادلة بعد أحداث ملعب فرنسا June 1, 2022 15:32 ليفربول يتلقى آلاف الشكاوى من جماهيره May 31, 2022 14:44 تقرير مستقل من اليويفا بشأن أحداث نهائي الأبطال May 31, 2022 14:34 ليفربول يطالب وزيرة الرياضة الفرنسية بالاعتذار May 31, 2022 11:33 كريم بنزيمة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا May 30, 2022 21:58 دراسة أحداث ملعب فرنسا في نهائي دوري الأبطال