يويفا يدرس جميع الخيارات المتاحة

وكان من المقرر أن تستضيف المدينة التركية النهائي في 30 أيار/مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي. لكن تأثير "كوفيد-19" على الأحداث الرياضية حول العالم، دفع الى تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

ويأمل يويفا باستئناف مسابقته الأهم للأندية، وإنهائها بحلول نهاية آب/أغسطس، لكنها قد تشهد تغييرات واسعة في صيغتها، والأرجح ان تقام مبارياتها خلف أبواب موصدة. وكان رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين قد أكد لbeIN SPORTS في وقت سابق ان يويفا سينهي الموسم ويتطلع لاستئنافه نهاية يونيو أو بداية يوليو.

وأفاد متحدث باسم يويفا لوكالة فرانس برس الجمعة: "نبحث في كل الخيارات المتعلقة بالجدول الزمني وشكل المسابقة في مجموعة عمل تضم الأندية والرابطات والاتحادات الوطنية".

وأكد انه: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن يرجح ان يتم ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في 17 حزيران/يونيو".

وبحسب وثيقة ليويفا اطلعت عليها فرانس برس، قد يكون 29 آب/أغسطس المقبل موعدا جديدا للمباراة النهائية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في عددها الصادر الجمعة أن هذه المباراة ستنقل من تركيا، لكن اسطنبول قد يتم اختيارها لاستضافة مباراة نهائية في الأعوام المقبلة، حين يصبح قدوم المشجعين من الخارج بأعداد كبيرة آمنا.

وطرحت التقارير الصحافية خيارات عدة بديلة في حال الاستغناء عن اسطنبول، أبرزها لشبونة أو مدينة ألمانية.

ويتطلب هذا السيناريو استئناف المسابقات الأوروبية مطلع آب/أغسطس، بعد انتهاء الدوريات المحلية التي إما عادت أو تستعد للعودة للتنافس، أو أنهت موسمها كفرنسا.

وأصاب فيروس "كوفيد-19" قرابة 161 ألف شخص في تركيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 83 مليون نسمة، واسفر عن وفاة 4461 شخصا حتى الجمعة.

وتعكف تركيا حاليا على تخفيف اجراءات الاغلاق التي اتخذت للحد من انتشار "كوفيد-19"، ومن المقرر ان يستأنف موسم كرة القدم المحلي في 12 حزيران/يونيو.

وقد يطال التعديل مسابقة الدوري الأوربي "يوروبا ليغ" أيضا التي كان من المقرر أن تقام مباراتها النهائية في مدينة غدانسك البولندية الأربعاء 27 أيار/مايو.