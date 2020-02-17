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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

يويفا يخصص جائزة جديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاثنين عن تخصيص جائزة أفضل لاعب في المباراة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

uefa.com

وكتب الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أنه سيبدأ في اعتماد الجائزة الجديدة خلال مباريات الدور ثمن النهائي التي تبدأ غداً الثلاثاء بمواجهتي أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال يويفا إنه اختار لجنة مكوّنة من مجموعة من المدربين الحاليين واللاعبين القدامى الذين سيختارون أفضل لاعب في المباراة وفقاً لمقاييس محدّدة.

وضمت اللجنة كل من الحارس الأيرلندي باكي بونر صاحب الـ 600 مباراة مع سلتيك الاسكتلندي بين 1978 و1998، والالروماني كوزمين كونترا اللاعب السابق لميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأيتور كارنكا اللاعب السابق لأتلتيك بلباو وريال مدريد ومساعد مورينيو في النادي الملكي.

وضمت القائمة أيضاً النجم الأيرلندي روبي كين اللاعب السابق لليفربول وتوتنهام والكثير من الأندية الأوروبية الأخرى، والإسباني روبيرتو مارتينيز مدرّب المنتخب البلجيكي وخينيش ميلينديث المسؤول عن منتخبات الشباب في الاتحاد الإسباني وفيل نيفيل اللاعب السابق لمانشستر يونايتد والمدرب الحالي لمنتخب سيدات إنكلترا وخبير التدريب النمساوي ويلي روتنشتاينر ومدرّب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغايت.

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