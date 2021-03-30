يويفا يتخذ قراره بشأن النظام الجديد لدوري الأبطال الشهر القادم

وقالت الاتحاد القاري في بيان إن "مستقبل مسابقات الأندية لما بعد 2024 سيكون أحد المواضيع التي ستتم مناقشتها" الأربعاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، وهو ما سبق أن كشفته رابطة الدوريات الأوروبية الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن "القرار الرسمي بشأن هذه المسألة سيتخذ في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية" المقرر في 19 نيسان/أبريل من أجل وضع اللمسات الاخيرة على بعض التفاصيل.

ومن الواعد أن يكون هذا الاجتماع دسمًا، إذ سيتخذ الاتحاد القاري قراره بشأن كأس أوروبا المؤجلة من الصيف الماضي الى الفترة بين 11 حزيرن/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين، في 12 مدينة على امتداد القارة العجوز، حيث سيسحب الاستضافة من أي مدينة تمتنع عن استقبال الجماهير بشكل قاطع في الملاعب.

ويشمل أحد التعديلات المحتملة زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36 وتغيير نظام دور المجموعات المعتمد حاليًا والذي يقسم الاندية الى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ووفقاً للنظام المقترح، تخوض الأندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات بدلاً من الست حالياً.

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

وتفضّل رابطة الاندية الاوروبية منح المقاعد الجديدة الى أبطال من دوريات أخرى، بينما هناك أيضًا توجّه لمنحها لأندية وفقًا لتصنيفها في الاتحاد القاري، والذي من شأنه أن يفضل الأندية التي تملك تاريخًا في أوروبا ولكنها تعاني محليًا.

قال جاكو سوارت أحد المسؤولين في الرابطة إن الهيئة اقترحت حلاً وسطاً من شأنه خفض عدد مباريات الدور الأول لكل فريق إلى ثمانية بدلاً من العشر المقترحة.

