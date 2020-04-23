يويفا يبحث خيارات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

وشدد الاتحاد القاري خلال اجتماع لجنته التنفيذية الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو، بأن على الدول "استكشاف جميع الخيارات الممكنة" لإنهاء الموسم الذي توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، موضحاً "إذا تم إنهاء البطولة المحلية قبل الأوان لأسباب مشروعة... سيطلب "يويفا" (من الدوريات) اختيار أندية لمسابقات الاتحاد الأوروبي لموسم 2020-2021 على أساس الجدارة الرياضية" المستندة إلى نتائج الموسم الحالي.

ورغم أمله باستكمال الموسم الحالي بطريقة أو بأخرى، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد الآن للنظر في "أسباب مشروعة" لإنهاء الدوريات المحلية حيث وصلت، مع اعتبار الترتيب الحالي نهائياً واستخدامه كأساس لتحديد الفرق المتأهلة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ومن المقرر أن تتخذ رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين قراراً الأسبوع المقبل بإنهاء الموسم أيضاً، ما يعني أن اللقب سيكون من نصيب بروج الذي كان متصدراً قبل التوقف، كما حال الدوري الاسكتلندي الذي يسير أيضاً في الاتجاه ذاته، وذلك خلافاً للدوري الألماني الذي يسعى إلى استئناف نشاطه في أوائل أيار/مايو.

لا قرار بشأن الجدول الزمني

وتأمل رابطة الدوري الألماني في حال استئناف اللعب، أن تتمكن من إنهاء الموسم بحلول 30 حزيران/يونيو للحصول على الدفعات المتبقية من حقوق البث التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.

كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020.

وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا "إذا سمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية الصحة والسلامة".

لكن وبعد تشديده على أن صحة اللاعبين والمتفرجين "لا تزال الشغل الشاغل"، لم يقدم الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل عن الجدول الزمني لاستئناف المسابقات.

ومن السيناريوهات التي أنشأتها مجموعة عمل تضم رابطتي الدوريات الأوروبية والأندية الأوروبية، إنهاء المسابقات الوطنية بحلول أوائل آب/أغسطس، واستكمال ما تبقى من دوري أبطال أوروبا طوال الشهر ذاته.

ووفقاً لوثيقة صاغها الاتحاد الأوروبي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، يستكمل الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال يومي 7 و8 آب/أغسطس، على أن تقام مباريات ربع النهائي بين 11 و15 منه، ذهاب نصف النهائي في 18 و19 والإياب في 21 و22، وصولاً إلى المباراة النهائية في 29 منه.

أما في ما يتعلق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فسيكون النهائي في 27 آب/أغسطس ونصف النهائي في 17 و20 منه.

وشكك مصدر مطلع على ما يدور في الكواليس بهذا "السيناريو المتفائل للغاية، لأنه من يستطيع التنبؤ بما إذا كانت الحدود (بين دول الاتحاد الأوروبي) ستُفتَح؟".