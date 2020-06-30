يويفا غير قلق من تشديد إجراءات الإغلاق في لشبونة

وعلّق الاتحاد القاري مسابقتيه للأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") اعتبارا من آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19". وهو أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي، عزمه على استكمال المسابقة الأم في لشبونة بين 12 آب/أغسطس و23 منه، على ان تقام مبارياتها (اعتبارا من الدور ربع النهائي) بنظام بطولة مصغّرة.

لكن سلطات العاصمة البرتغالية أعلنت الأسبوع الماضي، انها ستفرض اعتبارا من الأول من تموز/يوليو، إجراءات عزل في 19 من أحياء الضواحي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد وكالة فرانس برس الثلاثاء "نأمل في أن تسير الأمور على ما يرام، ونتمكن من تنظيم الدورة في البرتغال. في الوقت الحالي، لا أسباب لوضع خطة بديلة".

وأضاف "نتابع الوضع بشكل يومي وسنتخذ التدابير اللازمة في حال دعت الحاجة".

وكان رئيس الحكومة البرتغالي أنطونيو كوستا قد قرر الخميس الماضي فرض الإغلاق على أحياء في الضواحي الشمالية للعاصمة اعتبارا من الأول من تموز/يوليو، لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" فيها.

وتشمل الإجراءات نطاق خمس بلديات بينها بلدية لشبونة، حيث ستقتصر التجمعات على خمسة أشخاص كحد أقصى، بعدما كانت 10 في مناطق العاصمة، و20 في المناطق الأخرى من البلاد.

وكانت مسابقة دوري الأبطال لدى تعليق منافستها، على مشارف إتمام منافسات الدور ثمن النهائي. وتتبقى أربع مباريات من إياب هذا الدور، ستقام في السابع من آب/أغسطس والثامن منه.

لكن يويفا لم يحدد رسميا بعد ما إذا كانت المباريات الأربع ستقام في لشبونة أو في مكانها المقرر سابقا.

أما الأدوار المتبقية (ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية)، فمن المقرر أن تقام في لشبونة في الفترة من 12 الى 23 من الشهر ذاته.

ولم يحسم يويفا لدى إعلان قراره، ما إذا كان سيسمح بحضور المشجعين، مشيرا الى ان قرارا بشأن ذلك سيتخذ "بحلول منتصف تموز/يوليو".

وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "إذا توجب عليّ الاجابة اليوم، فلا أعتقد أنه بإمكاننا السماح بتواجد الجماهير، ولكن الأمور تتغير بسرعة".

وتابع "لا نعرف ما إذا (قد نسمح) فقط للجماهير المحلية أو لا جماهير على الاطلاق أو حتى ما إذا سيكون ممكنا لجماهير الأندية المعنية السفر. منذ شهر لم أكن قادرا على الإجابة عما إذا سنلعب مجددا. الآن سنلعب".

وضمنت أربعة فرق بلوغ ربع النهائي، هي باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيغ الألماني، أتالانتا الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.