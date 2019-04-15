يونايتد يستلهم من عودته أمام يوفي وسان جيرمان لا من ذكرياته في كامب نو 1999

غير أن سولشار المدرب لا يعطي للذكريات البعيدة حيزاً مهماً في لعب دور مهم ضمن مباراة العودة ضد برشلونة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التأخر ذهاباً بهدف دون رد.

على العكس، يذكّر النرويجي الذي جاء لإطفاء حرائق مورينيو، يذكّر لاعبيه بماضيهم القريب حين قلبوا تأخرهم أمام يوفي في أرضه بدور المجموعات من 1-0 إلى 2-1، ومن الريمونتادا الأخّاذة ضد باريس سان جيرمان من تأخر 2-0 في الذهاب إلى فوز وتأهل 3-1 في الإياب.

ولدى سؤال المدرب عما إذا كان سيستفيد من تجربته في عام 1999 لإلهام لاعبيه، قال: "لا، لن يحدث، لأن تلك المباراة مختلفة كانت مباراة نهائية وضد منافس مختلف (بايرن ميونيخ)".

وأضاف "سنستخدم مباراة باريس سان جيرمان، ومباراة يوفنتوس، خارج ملعبنا، للتحفيز، لأننا هزمنا فرق جيدة على أرضها".

أمام منافس كان متفوقاً في مباراة الذهاب اضطر سولشار للاعتراف بأن برشلونة أخذ الأسبقية في أولد ترافورد نتيجة وإلى حد ما أداءً "نعم، لقد سيطروا على اللعبة في نهاية المطاف، وكان لديهم الحيازة ، لكنهم لم يزعجونا أبداً في نصف الملعب الخاص بنا".

فاز يونايتد في المباراة الأخيرة بالدوري ضد وست هام 2-1 رغم أن المدرب أراح بعض اللاعبين لكن الفوز سيكون له أثر طيب بعد نتائج متذبذبة، "لقد أرحنا بعض اللاعبين، ضد وست هام، ليكونوا مستعدين ليوم الثلاثاء، لدينا خطة جيدة. نحن نتأخر بهدف، لكن بالطبع ما فعلناه ضد باريس سان جيرمان كفريق يجب أن يمنح الجميع ثقة كبيرة".

وختم النرويجي حديثه بالقول: "ربما كانت تلك التجربة هي الأفضل لديهم لسنوات عديدة، وربما يحلمون بتجربة أخرى ملهمة في كامب نو".