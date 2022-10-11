يوفنتوس يواصل نتائجه المخيّبة

وسقط فريق "السيدة العجوز" أمام مستضيفه ماكابي حيفا بهدفين دون رد الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل هدفي الفائز عمر أتزيلي (7 و42).

وبذلك تساوى يوفنتوس مع منافسه برصيد 3 نقاط لتصبح مسألة عبوره إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية في غاية الصعوبة.

وتلقّى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي تتزايد الضغوط عليه هذا الموسم، ضربة موجعة أخرى بإصابة نجمه الجديد آنخل دي ماريا إذ غادر الجناح الأرجنتيني الميدان في الدقيقة 24.

وهي المرّة الأولى التي يتعرّض خلالها النادي الإيطالي لثلاث هزائم في دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أنّ يوفنتوس يعاني محلّيًا أيضًا إذ يتموقع في المركز الثامن برصيد 13 نقطة وكانت آخر نتائجه السلبية في الدوري الإيطالي أمام غريمه ميلان السبت الماضي بثنائية نظيفة.