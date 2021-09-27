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دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يعلن غياب ديبالا وموراتا عن مواجهة تشيلسي

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قال يوفنتوس اليوم الاثنين إن ثنائي الهجوم باولو ديبالا وألفارو موراتا لن يعودا من الإصابة حتى نهاية فترة التوقف الدولي في تشرين الأول/أكتوبر ليغيب اللاعبان عن مواجهتي تشيلسي وتورينو.

Reuters

وهز ديبالا الشباك في الفوز 3-2 على سامبدوريا في الدوري الإيطالي يوم الأحد قبل أن يخرج مصاباً بينما اضطر الفريق أيضاً لاستبدال موراتا بسبب إصابة.

وقال يوفنتوس في بيان بموقعه: "أظهرت الفحوص التي خضع لها هذا الثنائي صباح اليوم أن موراتا يعاني من إصابة خفيفة في العضلات الخلفية للساق اليمنى. يعاني ديبالا أيضا من مشكلة في الفخذ الأيسر، سيعود اللاعبان بعد فترة التوقف الدولي".

ويستضيف يوفنتوس منافسه تشيلسي بطل أوروبا في دوري الأبطال يوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفاً على غريمه المحلي تورينو في مباراة قمة يوم السبت.

وبعدها سيستضيف فريق المدرب ماسيميليانو أليغري منافسه روما عندما يتم استئناف الدوري المحلي في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
 

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس تشيلسي باولو ديبالا
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