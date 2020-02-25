العربية
English
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يسمح لمشجعيه بالسفر إلى ليون

من قبل

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء أنّ مشجعيه سيسمح لهم السفر إلى فرنسا لحضور مواجهته ضد ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، على رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

AFP

وذكر النادي في بيان له: "أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنّه لن يتم فرض أيّ قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس".

وأضاف: "سيتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة غداً ضمن دوري الأبطال في +غروباما ستاديوم+ بدون أيّ مشاكل".

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تمّ الابلاغ عنها منذ الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى سبعة أشخاص.

واتخذت العديد من الحكومات إجراءات إضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين.

وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية حيث تمّ تأكيد ست حالات.
 

يوفنتوس
السابق البث المباشر ومشاهدة مباراة بر
اقرأ
البث المباشر ومشاهدة مباراة برشلونة ونابولي
التالي

آخر الأحداث