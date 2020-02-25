يوفنتوس يسمح لمشجعيه بالسفر إلى ليون

وذكر النادي في بيان له: "أعلنت السلطات الفرنسية ونادي ليون أنّه لن يتم فرض أيّ قيود خاصة على مشجعي يوفنتوس".

وأضاف: "سيتاح لمشجعي يوفنتوس حضور المباراة غداً ضمن دوري الأبطال في +غروباما ستاديوم+ بدون أيّ مشاكل".

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 283، منها 50 تمّ الابلاغ عنها منذ الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى سبعة أشخاص.

واتخذت العديد من الحكومات إجراءات إضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين.

وتقع تورينو في منطقة بييمون الشمالية حيث تمّ تأكيد ست حالات.

