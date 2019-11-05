يوفنتوس وأتلتيكو ينشدان العبور من خارج الديار



سيكون يوفنتوس وأتلتيكو أمام إمكانية حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة فيما لو فاز الأول على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي والثاني على مضيفه أيضاً باير ليفركوزن الألماني.

ويتساوى الفريقان الإيطالي والإسباني بسبع نقاط مع أفضلية الصدارة لنادي العاصمة الإسبانية، مقابل ثلاث نقاط للفريق الروسي، فيما لم ينجح ليفركوزن بحصد أي نقطة.

وفاز يوفنتوس في الجولة الماضية 2-1 على لوكوموتيف موسكو بعد معاناة طويلة كان فيها متأخراً حتى ربع الساعة الأخير من المباراة، قبل أن يسجل له الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين في غضون دقيقتين، فيما تخطى أتلتيكو ضيفه ليفركوزن الألماني حينها بهدف دون مقابل.

أرقام قبل المواجهة :

لوكوموتيف موسكو – يوفنتوس

*خسر لوكوموتيف موسكو جميع مواجهاته الــ 3 السابقة مع يوفنتوس في المسابقات الأوروبية.

*آخر زيارة ليوفنتوس لملعب لوكوموتيف موسكو كانت عام 1993، وانتصر آنذاك بهدف نظيف في كأس الاتحاد الأوروبي.

*لم يخسر لوكوموتيف موسكو في المسابقات الأوروبية أكثر مما خسر ضد يوفنتوس (3 بالتساوي مع أتلتيكو مدريد).

*لم يفز يوفنتوس في آخر 4 مباريات خارج أرضه بدوري الأبطال، أطول سلسلة منذ 2013-2014 (6 مباريات).

*لم يخسر مدرب يوفنتوس مارويتسيو ساري في آخر 19 مباراة بدوري الأبطال واليوروبا ليغ (فاز 15 مرة-تعادل 4 مرات).

*سدد مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو 8 تسديدات في مواجهة لوكوموتيف ذهاباً دون أن يسجل، ويطمح أن يسجل ليصبح الأكثر تسجيلاً في أكبر عدد من الفرق المختلفة (حالياً 33 بالتساوي مع راؤول وميسي).

*شهد مهاجم لوكوموتيف إيدر خسارة فريقه في كل من آخر 9 مباريات لعبها له كأساسي في دوري الأبطال – آخر لاعب حقق سلسلة أطول من هذا النوع كان جونيور فرنانديز لدينامو زغرب في 2016 (11).

*سدد يوفنتوس 28 تسديدة في مواجهة لوكوموتيف ذهاباً، أكبر عدد من التسديدات منذ مواجهة نوردشيلاند 2012 (33).

*سجل لاعب لوكوموتيف أليكسي ميرانشوك هدفاً وصنع 2 في آخر 5 مباريات له بدوري الأبطال.

*سجل باولو ديبالا 13 هدفاً ليوفنتوس في دوري الأبطال – ديفيد تريزيغيه هو اللاعب الوحيد من جنسية غير إيطالية سجل أكثر للفريق في المنافسة (25).

ليفركوزن – أتلتيكو مدريد

*لم يفز باير ليفركوزن في آخر 4 مباريات ضد أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (تعادل مرة-خسر 3 مرات)، بعد فوزه في أول مواجهة بينهما في فبراير 2015.

*فاز أتلتيكو مدريد 3 مرات ضد باير ليفركوزن في دوري الأبطال، فاز أكثر فقط ضد بي اس في (4).

*خسر باير ليفركوزن آخر 3 مباريات له في دوري الأبطال، خاض سلسلة هزائم أطول مرةً واحدة من قبل (7) في 2002-2003.

*يطمح أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصارين متتاليين خارج أرضه في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ أكتوبر 2016.

*باير ليفركوزن أحد فريقين خسرا أول 3 مباريات هذا الموسم في دوري الأبطال إلى جانب أتالانتا، إنه أول فريق ألماني يخسر أول 3 مباريات منذ شتوتغارت 2007-2008.

*الفريق الوحيد الذي تأهل للمرحلة المقبلة بعد خسارته أول 3 مباريات هو نيوكاسل 2002-2003.

*لم يسجل أتلتيكو في 5 من آخر 8 مباريات خارج أرضه في دور المجموعات بدوري الأبطال.

*لم يفز مدرب باير ليفركوزن بيتر بوش في أول 9 مباريات بدوري الأبطال مع بوروسيا دورتموند وليفركوزن (تعادل مرتين-خسر 7 مرات).

*سجل مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا أول هدف مع أتلتيكو في دوري الأبطال خلال مواجهة ليفركوزن ذهاباً، 4 من آخر 5 أهداف له سجلها كبديل.

*نفذ ليفركوزن سلسلة +10 تمريرات متواصلة 67 مرة هذا الموسم في دوري الأبطال، أكبر عدد بالتساوي مع مان سيتي، وأكثر بـ31 مرة من خصمه أتلتيكو مدريد (36).

