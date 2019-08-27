يوسف العربي يقود أولمبياكوس لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

ضمن أولمبياكوس اليوناني مكانه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه كراسنودار 2-1 في إياب الدور الحاسم.

وبصم المغربي يوسف العربي على هدفي فريقه (11 و47) بعد أن كان أوتكين تقدم بالنتيجة في الدقيقة العاشرة، ليواصل أولمبياكوس ألقه بعدما فاز ذهاباً برباعية دون رد.

ولم يتمكن كراسنودار من متابعة مفاجأته في البطولة بعدما أقصى بورتو البرتغالي في الدور الفائت.

واستفاد دينامو زغرب الكرواتي من فوزه ذهاباً 2-0 على روسنبورغ النرويجي ليتأهل إلى دور المجموعات بعدما انتهت مواجهة العودة التي أقيمت على أرض الأخير بالتعادل 1-1.



وضمن النجم الأحمر الصربي التواجد في دور المجموعات أيضاً مستفيداً من أفضلية التسجيل خارج الأرض، إذ تعادل مع يونغ بويز السويسري 1-1 ولقاء الذهاب 2-2.