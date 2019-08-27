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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

يوسف العربي يقود أولمبياكوس لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

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قاد النجم المغربي يوسف العربي فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى تكرار فوزه على كراسنودار الروسي والتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

AFP

ضمن أولمبياكوس اليوناني مكانه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه كراسنودار 2-1 في إياب الدور الحاسم.

وبصم المغربي يوسف العربي على هدفي فريقه (11 و47) بعد أن كان أوتكين تقدم بالنتيجة في الدقيقة العاشرة، ليواصل أولمبياكوس ألقه بعدما فاز ذهاباً برباعية دون رد.

ولم يتمكن كراسنودار من متابعة مفاجأته في البطولة بعدما أقصى بورتو البرتغالي في الدور الفائت.

واستفاد دينامو زغرب الكرواتي من فوزه ذهاباً 2-0 على روسنبورغ النرويجي ليتأهل إلى دور المجموعات بعدما انتهت مواجهة العودة التي أقيمت على أرض الأخير بالتعادل 1-1.

وضمن النجم الأحمر الصربي التواجد في دور المجموعات أيضاً مستفيداً من أفضلية التسجيل خارج الأرض، إذ تعادل مع يونغ بويز السويسري 1-1 ولقاء الذهاب 2-2.

أولمبياكوس اليوناني
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