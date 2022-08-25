يورغن كلوب معلقاً على قرعة ليفربول: إننا أمام تحد حقيقي

كلوب قال في تصريح لموقع النادي، قائلاً "الأمر الأول الذي يجب قوله هو إننا أمام تحد حقيقي. جميع هذه الأندية تتمتع بالنوعية... بإمكاني القول إنها تملك جميعها فرصة (للحصول على بطاقتي المجموعة الى ثمن النهائي). لكن الأمر الجيد هو أننا نملك أيضاً الفرصة وبالتالي من المنطقي القول إننا نتطلع بفارغ الصبر للتحدي ولاختبار حظوظنا".

وقال كلوب عن مواجهة رينجرز، في دور المجموعات من هذه المسابقة لأول مرة منذ 12 عامًا: "رينجرز خصم جديد لنا ولكننا نعرفهم أيضًا. كانت قصتهم على مدار السنوات القليلة الماضية ممتعة حقًا وهم قدموا أداءً جيدًا حقًا للتأهل إلى دور المجموعات. كما أننا نعرف جيدًا بعض لاعبيهم".

وتابع: "هذه ليست مسابقة حيث يمكنك البحث عن طرق سهلة للتأهل، لأن المستوى دائمًا مرتفع بشكل لا يصدق. لقد لعبنا مباراتين صعبتين حقًا قبل عامين فقط. أياكس ونحن نلتقي ضد نابولي بشكل منتظم، لذلك نحن نعرف الكثير عن كلاهما وهم يعرفون الكثير عنا. أعلم أنه سيكون هناك أيضًا بعض الدروس الجديدة التي يجب تعلمها".