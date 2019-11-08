يحدث في كلوب بروج.. إهدار ركلة جزاء يساوي غرامة وإبعاد!

وحصل بروج على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد تدخل من تياغو سيلفا ضد دياني على استاد بارك دي برانس في باريس الأربعاء الماضي.

وتقدم اللاعب الدولي السنغالي لتسديد الركلة بدلاً من أن يتركها لزميله هانز فاناكن، لكنّ كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان تصدى للكرة بنجاح ليكلّف دياني فريقه نقطة ثمينة كان يحتاجها لتعزيز موقعه في المجموعة الأولى التي يملك فيها نقطتين فقط بعد أربع مباريات.

وفرض النادي غرامة على دياني (28 عاماً) واستبعد من تشكيلة الفريق في مباراة بالدوري البلجيكي بعد غد الأحد أمام أنتويرب. وقال المدرب فيليب كليمو إنه لم يقرر بعد ما إذا كان دياني سيواصل اللعب مع الفريق مستقبلاً أم لا.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "كان خطأ ساذجاً أثّر بشكل مباشر على النتيجة. اعترضنا جميعاً على ما حدث. هذا النوع من الأحداث يثير المشاعر. حدثت مواجهة في غرفة الملابس بعد ذلك لكنها كانت مواجهة لفظية وليست بدنية. أدرك دياني أنه ارتكب خطأ ولم يجادل".

وأكد كليمو على الحاجة لفرض عقوبة صارمة وأنّ مستقبل دياني، المنتقل على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، مع الفريق سيعتمد على رد فعله خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "واجهنا مشكلات انضباطية في إطار النادي في الماضي وتمّ منح اللاعبين فرصة ثانية وقتها. الأمر يتوقف على دياني الآن لإظهار قبوله وتفهمه لقواعد وقيم النادي. يمكن أن يستمر معنا مستقبلاً لكن هذا سيعتمد على ما سيظهره خلال الأسابيع المقبلة".

كما ذكر كليمو للصحفيين أنه من الخطأ انتقاد فاناكن لعدم إصراره على تسديد الركلة. وقال: "رجّح البعض أنه رفض تحمل المسؤولية لكنه طلب من دياني عدم تسديد الركلة ولكن حين أدرك أنّ هذا لن يحدث، لم يرغب في الدخول في جدل في أكبر محفل كروي في العالم. أنا فخور بالطريقة التي تعامل بها هانز مع الموقف".