وفاة والد الهولندي آكي بعد دقائق على تسجيله هدفه الأول في دوري الأبطال

وافتتح آكي التسجيل لسيتي الأربعاء في المباراة التي فاز بها بطل الدوري الممتاز على لايبزيغ الألماني بنتيجة كبيرة 6-3 في مستهل مشوار وصيف بطل الموسم الماضي في مسابقة دوري الأبطال.

لكن فرحة ابن الـ26 عاماً بالهدف الأول له على الإطلاق في المسابقة القارية الأم لم تكتمل بعدما وصله الخبر بوفاة والده مويز الذي كان يعاني من مرض مزمن على أغلب الظن.

وكتب آكي في حسابه على انستاغرام "كانت الأسابيع القليلة الماضية الأصعب في حياتي، كان والدي مريضاً جداً ولم يعد بالإمكان معالجته".

وتابع "في الأمس، وبعدما مررت بفترة صعبة، سجلت هدفي الأول في دوري أبطال أوروبا وبعدها بدقائق معدودة فقط رحل (والده) بسلام بوجود والدتي وشقيقي بجانبه. ربما كان مقدراً أن يحصل ذلك، لطالما شعر بالفخر والسعادة لمشاهدتي ألعب"، متوجهاً إلى والده الراحل "أعلم أنك دائماً معي، وستظل دائماً في قلبي وكان هذا (الهدف) من أجلك يا أبي".