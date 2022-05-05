وسائل الإعلام الإسبانية تحتفل بإنجاز ريال مدريد



وقبل دقائق فقط من النهاية كان سيتي متقدماً 1-صفر وبدا في طريق التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مواطنه ليفربول في باريس قبل أن يحرز رودريغو هدفين قبيل النهاية ويضيف كريم بنزيمة هدفاً من ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليفوز صاحب الأرض 3-1 و6-5 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب بعد انتصار سيتي 4-3 في ملعبه

ذهاباً.



وقالت صحيفة آس الصادرة في العاصمة الإسبانية في عنوانها إلى جانب صورة لاحتفالات الفريق "ريال مدريد ينتمي إلى عالم خر".



وعن الانجاز قالت صحيفة سبورت "هائل" بعد أن نجح ريال مدريد مرة ثانية في قلب تأخره ذهاباً بعد أن فعلها في مواجهة باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.



ورحبت صحيفة ماركا بنجاح ريال مدريد قائلة "إنها الليلة الأعظم في تاريخ ملعب (سانتياجو) برنابيو".



ووصفت إذاعة محلية في كتالونيا ما حدث بأنه "ليس كرة قدم بل ظاهرة خارقة".



وسيلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية في 28 مايو الجاري في باريس مع ليفربول في تكرار لمواجهتهما في نهائي نسخة 2018.