هيساي يحذر ليفربول

وطالب هيساي ليفربول بألا يتوقع "القدوم إلى نابولي للعب بهدوء" وسيواجه "صعوبات"، وذلك عشية لقاء الفريقين الثلاثاء في مستهل مشوارهما في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وعن اختلاف المباراة مع الموسم الماضي حين تبادلا الفوز 1-0: "أعتقد أنّ الأمر مشابه للعام الماضي عندما توقع الجميع أن يفوز ليفربول، ما حصل مؤسف، لأني حقاً أعتقد بأننا أظهرنا استحقاقنا التأهل عن هذه المجموعة، لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا أننا كنا أقوى منهم، من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، جميع المباريات تكون صعبة، يتوجب عليك ببساطة أن تعطي 100 %، عندما تقدم كل ما لديك، تعرف بأنها ستكون مباراة جيدة بالنسبة لك ومباراة صعبة على خصمك".

وفيما يتعلق بأسلحة نابولي للفوز على ليفربول: "عليك فقط أن تكون هادئاً، وكما الحال في كل المباريات، أن نلعب بأسلوبنا، بعدها سنرى (ما سيحصل). أعتقد أن نقطة القوة الرئيسية لنابولي هي طريقة لعبه، الأسلوب الذي نلعب به في كل مباراة، يجب أن نتمتع بالثبات والتفكير بأننا نابولي وبإمكاننا التنافس مع جميع الفرق الأخرى في العالم".



وعن الترشيحات التي تصب في صالح الريدز: "ليفربول أحد أقوى الفرق، لقد فازوا بدوري الأبطال، وبالتالي علينا احترام هذا الفريق، ما فاز به، واللاعبين الذين يلعبون معه، لكن من جهتنا لا يجب أن ننسى من نحن، بأننا نابولي وأنه في الموسم الماضي هزمنا هذا الفريق الذي فاز بدوري الأبطال، سنجعلهم يعانون صعوبات، لا يمكنهم القدوم إلى نابولي للعب بهدوء، صحيح أن مواجهة لاعبين أقوياء مثل (المصري محمد) صلاح و(البرازيلي روبرتو) فيرمينو و(السنغالي ساديو) مانيه و(الهولندي فيرجيل) فان دايك، تشكل مسؤولية كبيرة، لكنها أيضا فرصة لنا لإظهار صفاتنا".