هيرنانديز: "إنهاء دوري أبطال أوروبا أمر مستحيل"

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علق مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا الذي ضرب معظم دول العالم.

وقال رئيس اليويفا ألكسندر شيفيرين الأسبوع الماضي إنه سيبحث السماح للمسابقات الأوروبية بالاستئناف خلف أبواب مغلقة إذا لزم الأمر، "على الأرجح في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس"، لكنه ألمح إلى إمكانية إلغاء البطولتين وحجب اللقبين هذا الموسم.

ومع تأجيل الدوريات في أوروبا إلى وقت لم يحدد بعد وإحتمال ترحيلها للصيف أيضاً، لا يعتقد هيرنانديز أنه سيكون من العملي جدولة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا في نفس الوقت.

وقال مدافع النادي البافاري لصحيفة الإيكيب الفرنسية: "سيكون من الصعب حشر كل هذا، بالإضافة إلى نهايات محتملة للدوريات المحلية".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا يهم جميع البلدان المتضررة من فيروس كورونا. سيكون من الصعب إخراج الجميع من الحظر، ليكونوا في حالة لائقة للعب وللسفر إلى إيطاليا أو إسبانيا أو إنكلترا أو فرنسا".

وتابع :"يجب أن تكون واقعياً، أعتقد أنه سيكون من المستحيل الانتهاء من دوري الأبطال في هذه الأوقات، خاصة إذا كنا نفضل إنهاء الدوريات المحلية".

وعاد بايرن ميونيخ للتدريبات الأسبوع الماضي ، وإن كان ذلك مع قيود صارمة على عدد اللاعبين الذين تم تجميعهم في المرة الواحدة.

وأوضح هيرنانديز "الضوابط صارمة للغاية. نحن في مجموعات صغيرة من أربعة أفراد، نتدرب في أوقات مختلفة لتجنب الاتصال، كما يتم ترتيب غرف تغيير الملابس بشكل مختلف، نحن لا نتمرن في نفس الملاعب، وبمجرد أن ننتهي، نذهب ونستحم ونأكل في المنزل بسرعة".