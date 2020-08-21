هل يفسد التهور الدفاعي لقطة بايرن الأخيرة؟

أحمد النفيلي

لعلها من المرات القليلة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يصعد فيها فريق إلى المباراة النهائية مصحوباً بهذه الهالة القوية والأضواء التي سلطت عليه، هذا تحديداً ما حدث مع بايرن ميونيخ الذي أبهر الجميع وأعلن نفسه مرشحاً فوق العادة لحصد اللقب للمرة السادسة في تاريخه، بسبب مشواره الرائع.

"احتفالية" بايرن وصولاته المبهرة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بدأت منذ دور المجموعات الذي سيطر عليه بقوة محققاً في المجموعة الثانية العلامة الكاملة وحاصداً 18 نقطة بعد فوزه في كل مبارياته الستة ذهاباً وإياباً منها مباراة لا تنسى أمام مستضيفه توتنهام وصيف النسخة الماضية والذي فاز عليه العملاق البافاري في لندن (7-2)، ثم عقب ذلك تواصل قطار بايرن السريع متجاوزاً كل منافسيه فاكتسح تشيلسي في مجموع مبارتي الذهاب والعودة ضمن الدور ثمن النهائي (7-1) ثم كانت لقطته الأبرز وربما اللقطة الأهم في العصر الحديث من المسابقة الأوروبية الأم عندما حطم برشلونة بالتغلب عليه (8-2) في ربع النهائي وأخيراً كان الفوز المقنع جداً على ليون الفرنسي (3-0) في نصف النهائي.

إذن مسيرة ولا أروع لكبير الكرة الألمانية صعدت به عن جدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية في مواجهة عملاق فرنسا الذي يعج بالنجوم والمدجج بالأسلحة الكروية الفتاكة باريس سان جيرمان.

ولكن يبقى السؤال هل يقدم البايرن أداءً نموذجياً بمعنى الكلمة أم أن هناك عيوب مؤثرة، أخفتها أو حجبت عنها الأضواء نتائج الفريق المبهرة وانتصاراته الكبيرة؟

فليك وتطوير الأداء الدفاعي

عندما فاز بايرن على توتنهام في عقر داره بسباعية كانت التشكيلة الدفاعية للفريق الذي كان يدربه وقتها الكرواتي نيكو كوفاتش مختلفة تماماً عن تلك التي تخوض غمار المباريات النهائية في البرتغال، فقد كان سول يلعب في العمق وبجواره بواتينغ وفي الجانب الايمن بنجامان بافار وشغل النمساوي ألابا دافيد ألابا مركز الظهير الأيسر أما في مركزي الوسط المدافع فقد لعب كل من كيميتش وتوليسو.

أما مع تولي هانزي فليك المسؤولية فقد تغيرت الرؤية تماماً إما بسبب الإصابات في صفوف الفريق وخاصة تلك التي أبعدت بطل العالم مع فرنسا بافار عن التشكيلة الأساسية أو بسبب رغبة فليك في زيادة القدرات الهجومية إلى أقصى حد وتحويل الظهيرين الأيمن والأيسر إلى جناحين متقدمين بشكل دائم لفتح الملعب وزيادة الضغط الهجومي على الفرق المنافسة.

أمام برشلونة على سبيل المثال اختلف الوضع تماماً فعاد ألابا إلى مركز قلب الدفاع مجاوراً لبواتينغ البالغ من العمر 31 عاماً وأحد أبطأ لاعبي الفريق، أما على مستوى الظهيرين فعاد كيميتش إلى مركزه الأصلي كظهير أيمن، وفاجأ فليك العالم بالكندي الواعد ألفونسو ديفيس الذي طور أداءه من مهاجم صريح أو جناح إلى ظهير أيسر، أما في مركزي الوسط المدافع فعاد بقوة تياغو ألكانتارا بجانب ليون غوريتسكا.

تشكيلة فليك الدفاعية ذات الطابع الهجومي أفادت بايرن كثيراً فزادت الكثافة الهجومية وتعدت محاور اختراق لاعبيه بل وبنفس القوة بعد أن تحول كيميتش وديفيس إلى جناحين على أرض الواقع وما يثبت ذلك الانتصارات المدوية التي حققها الفريق فمع فليك اكتسح العملاق البافاري، بريمن (6-1) وشالكه (5-0) وهوفنهايم (6-0) وعقب العودة من التوقف بسبب تفشي وباء كورونا اكتسح آينتراخت فرانكفورت (5-2) وفورتونا دوسلدورف (5-0) فتوج بلقب الدوري بسهولة بالغة رغم المصاعب التي واجهها في بداية الموسم ثم حصد لقب كأس ألمانيا عقب اكتساحه لباير ليفركوزن القوي (4-2).

ثغرات دفاعية وتهور

الاندفاع الهجومي الذي عمد إليه مدرب البايرن الجديد والذي كان مساعداً ليواكيم لوف عندما فاز الناسيونال مانشافت على البرازيل في نصف نهائي المونديال (7-1)، أثر بشكل واضح على الأداء الدفاعي فقد عمد لاعبو البايرن إلى الضغط المتقدم على جميع الفرق التي واجههوا لدرجة جعلت قلبي الدفاع ألابا وبواتينغ في كثير من الأحيان قريبين من منتصف الملعب، وهو ما جعل الفريق يتعرض إلى العديد من اللحظات العصيبة تزايدت في الفترة الأخيرة سواءً أمام برشلونة أو ليون في نصف النهائي.

أمام برشلونة تحديداً ورغم النتيجة المبهرة والتاريخية فلا يجب أن ننسى أن الفريق الإسباني كان سيئ الحظ في لقطات كثيرة في بداية المباراة، فبالإضافة للخطأ الساذج في التغطية لألابا والذي نتج عنه هدف التعادل فقد اضاع ميسي تحديداً العديد من الفرص منها واحدة اصطدمت بالقائم والنتيجة (1-1) كان تسجيلها من الممكن أن يغير من شكل المباراة تماماً، كما أن الهدف الثاني الذي أحرزه وضح من خلاله أن العملاق البافاري من الممكن أن تضرب دفاعاته بسهولة في حالة الهجوم المرتد السريع بالإضافة إلى البطء الشديد من جانب بواتينغ في التدخل وهذا ما حدث تحديداً عندما مر منه سواريز بسهولة شديدة قبل أن يسدد محرزاً الهدف الثاني لميسي ورفاقه.

أمام ليون تجلت المشكلة تماماً ووضحت، فالاندفاع المستمر لكيميتش وديفيس أوجد ثغرات واضحة في دفاع الفريق وأدى لاختراقة أكثر من مرة لدرجة أن ليون أضاع أكثر من 3 فرص محققة بالإضافة لست هجمات منظمة انتهت بتسديدات خارج القائمين والعارضة وتسديدة في القائم.

الذي لفت نظر المتابعين وتحديداً الخبراء أن اختراقات ليون وهجماته المرتدة جاءت من كل المحاور، سواء من العمق أو من الجانبين الأيمن والأيسر، ولاتزال فرصة ممفيس ديباي الذي انفرد خلالها من وسط الملعب ومر من الجميع بما فيهم الحارس العملاق نوير قبل أن يسدد خارج المرمى ماثلة في الأذهان.

رأي الخبراء

لم تخدع النتائج الكبيرة خبراء الكرة العالميين فقال الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال السابق ومدير التطوير في الفيفا والمحلل الفني لقنوات beIN SPORTS أن بايرن سيتقبل أهدافاً أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بسبب الثغرات الدفاعية الواضحة في صفوفه، والبطء في الارتداد من الهجوم إلى الدفاع.

أما لوثار ماتيوس نجم المنتخب الألماني السابق والمتوج معه بمونديال 1990 واللاعب التاريخي في بايرن ميونيخ فقال من جانبه "عانى بايرن ضد ليون أكثر من مباراة برشلونة. إذا لعبوا هكذا الأحد، لن يفوزوا بدوري ابطال أوروبا لكرة القدم أو يرتقوا إلى مستوى الفريق المرشح للتتويج".

وتابع "باريس يمتلك نوعية أفضل من برشلونة وليون، لديهم ما يكفي من اللاعبين القادرين على تمرير الكرة في المساحات الأساسية".

وأضاف ماتيوس "يملك بايرن دوما النوعية في هجومهم، لكن في الخلف عليهم التمتع ببعض الاستقرار... ربما ضد باريس لن يدافع الفريق على خط متقدم، لان باريس سيستفيد من سرعة نيمار ومبابي".

وبالتأكيد ما قال به ماتيوس أمر صحيح تماماً فالنوعية الهجومية مرتفعة الجودة إلى أقصى حد مع تواجد الثلاثي المرعب نيمار وأنخيل دي ماريا وكيليان مبابي كما تعج مقاعد البدلاء بالمفاتيح الهجومية الهامة في مقدمتها إيكاردي وجوليان دريكسلر وهي أسماء لا يمكن معاه الاستهانة أو تقديم الهدايا الدفاعية التي قدمها العملاق البافاري أمام برشلونة وليون.

ويكفي أن نعلم أن لايبزيغ الذي استعصى في الموسم الماضي على بايرن فتعادل معه ذهاباً (1-1) وإيابا (0-0) قد سقط بسهولة أمام العملاق الباريسي بثلاثية نظيفة في مواجهة سيطر خلالها تماماً نيمار ورفاقه مسجلين أهداف نتيجة الاستغلال الجيد للكرات الثابتة والضغط في العمق على الخصم إضافة إلى الاختراق من الجانبين (14 محاولة هجومية للباريسيين انتهت 9 منها بين القائمين والعارضة).

وفي الختام تبدو الإجابة عند فليك وحده، فهل سيواصل الاندفاع الهجومي والضغط المستمر أم أنه سيسمع للنصائح التي طالبته بعدم ترك المساحات الخالية والمبالغة في الهجوم على على حساب النواحي الدفاعية.

