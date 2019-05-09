هل سيكون هاري كاين جاهزاً لنهائي الأبطال؟

عندما أطلق الحكم الألمان فيليكس بريتش الصافرة النهائية لمباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، شاهد الجميع ركض هاري كين، المصاب في أسفل الساق والذي ابتعد عن الملاعب منذ شهر تقريباً، نحو رفاقه للاحتفال معهم بالعبور إلى النهائي وهذا يبدو مشهداً واضحاً يفنّد كل الشائعات التي أكدت انتهاء موسم المهاجم المميز.

وأكد هاري كين (25 عاماً) بأنه بصدد التعافي من مخلفات الإصابة قائلاً: "أعتقد بأنني سأكون حاضراً في النهائي، فترة التأهيل تسير بشكل جيد، لقد انطلقت في الركض هذا الأسبوع".

وأضاف اللاعب الذي سجل 17 هدفاً هذا الموسم في الـ"بريميرليغ" قائلاً: "أنا أشعر حالياً بتحسن كبير والأوجاع قد زالت، لو واصلت بهذا النسق سأكون جاهزاً لخوض النهائي".

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو/حزيران في واندا ميتروبوليتانو معقل فريق اتلتيكو مدريد بين ليفربول وتوتنهام.



