هل تعلم أن ليفربول لديه مدرب لرميات التماس؟

إعداد: هُمام كدر

جلب الألماني يورغن كلوب، الصيف الماضي، صاحب الرقم القياسي العالمي لأطول رمية تماس في العالم، الدانماركي توماس غرونيمارك 43 عاماً، ليكون مدرباً لرميات التماس ضمن الريدز لمدة ستة أشهر.

وبعد التحسن الملحوظ في رميات اللاعبين، قرر كلوب تمديد التعاقد مع الرجل الذي رمى الكرة لمسافة 51.33 متر.

The boss has explained why it made sense for the Reds to employ the services of specialist throw-in coach Thomas Gronnemark... https://t.co/U2TWywJ0Tt — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2018

ويؤكد كلوب أن غرونيمارك أعطى اللاعبين 18 حلاً مختلفاً من رميات التماس‘، كما يقول لاعب ليفربول أندرو روبرتسون أن رميته صارت أطول بحوالي 6 أمتار، لكن الأهم بالنسبة للريدز هو خلق فرص حقيقية من رميات تماس أقصر وأسرع.

كلوب الذي اشتغل ولا يزال على التفاصيل الدقيقة في ليفربول، وآخرها ركنية سريعة جاء منها هدف التأهل لنهائي دوري الأبطال على برشلونة، يحسب له أنه جعل من فريقه قوة أوروبية مهابة في العالم كله، رغم أنه لم يتوج بعد بأي لقب مع الريدز، لكن حتى كلوب نفسه اعترف في وقت سابق بأنه لم يسمع قط عن مدرب رميات تماس قبل أن يضم المدرب الدانماركي.

وكان تعيين غرونيمارك أثار سخرية كبيرة في الصيف الماضي لكن الرجل كان متصالحاً مع نفسه حين قال "أعرف بأنها أغرب وظيفة في العالم".

قد يكون لاعب خط الوسط السابق في ستوك سيتي روري ديلاب أفضل لاعب معروف في الرمي الطويل للتماس، في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن غرونيمارك يقول إن خطته في أنفيلد لا تتمحور بـ"تحويل ليفربول إلى ستوك ثاني" في هذا الموضوع.

ويوضح "هناك ما هو أكثر من مجرد لفت الأنظار في رميات التماس. فهي مهارة؛ عندما يتقنها اللاعب يمكن أن تؤدي إلى الأهداف".

وقال غرونيمارك، الذي كان يعمل مع فرق منذ عام 2004، إن كلوب اتصل به لأنه كان "فضولياً" بشأن عمله ويؤكد إن دعوته ليكون مدرباً لهذه الجزئية في ليفربول هي بمثابة الحلم.

ويقدّر غرونيمارك أن هناك من 40-50 رمية في كل مباراة "إذا كنت تتوقع أن يكون لاعبي كرة القدم المحترفين رماة على مستوى عالمي دون تدريب، فأنت متفائل جداً، إن رمي الكرة هو ميزة بحاجة لتدريب".

يقوم المدرب بتعليم ثلاثة أنواع من عملية الإلقاء للكرة، الإلقاء الطويل، والإلقاء السريع - الذي يمكن أن يساعد بشن هجمات مضادة - والإلقاء الذكي، الذي يدور حول الاحتفاظ بحيازة الكرة تحت الضغط.

ويضيف غرونيمارك، - العدّاء الدولي السابق الذي كان في فرق ألعاب القوى الدنماركية- : "أركّز على كل ما يمكنك تخيله، ليست فقط تقنية الرمي، ولكن كيفية الحصول على رمية تماس، وكيفية استقبال الكرة فيها، وخلق مساحة".

بصرف النظر عن عمله المستقل مع ليفربول، يدرب غرونيمارك عدد من اللاعبين في أندية أخرى في بلاده وقد ساعد أحد الأندية على تسجيل 10 أهداف في موسم واحد من رميات التماس.

كما حسّن الظهير الأيسر الدنماركي أندرياس بولسن، الذي انضم إلى بوروسيا مونشنغلادباخ من ميدتايلاند الدانماركي عام 2018، فيما يتعلق بطول رميته من 25 متر إلى 37.9 م تحت قيادة غرونيمارك.

وأخيراً يقول المدرب إن بعض اللاعبين الذين يتعامل معهم "مندهشون" من دوره ولديهم "قليل من الضحك".