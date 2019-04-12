هل انتهى موسم هاري كاين؟

وأصيب كاين (25 عاما) في الكاحل الأيسر خلال ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء ضد مانشستر سيتي (1-صفر)، ما أعاد الى أذهان مشجعي الفريق اللندني ذكريات إصابة مماثلة تعرض لها المهاجم مطلع هذا العام وأبعدته لنحو شهر.

وهي المرة الخامسة التي يتعرض فيها قائد المنتخب الإنكليزي الى إصابة على مستوى الكاحل منذ انضمامه الى توتنهام في العام 2016.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي عشية استضافة هادرسفيلد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، أن كاين "كان غاضبا جدا بعد المباراة (ضد سيتي)، كانت لحظة صعبة جدا عليه".

أضاف "نشعر بخيبة كبيرة وكان من الصعب علينا تقبل هذا الوضع (...) هو أفضل بكثير حاليا، خضع لفحص أمس وعليه أن يرى اختصاصيا الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن اللاعب يقارب هذه المسألة بإيجابية.

وردا على سؤال عما اذا كان يعتقد أن كاين قادر على العودة لمساعدة فريقه في دوري الأبطال هذا الموسم ولإنهاء الدوري المحلي في مركز مؤهل للمسابقة القارية الموسم المقبل، رد المدرب الأرجنتيني "سنرى. تتبقى لنا خمسة أسابيع. سيكون الأمر (العودة) صعبا".

وتابع "الأسبوع المقبل سنرى مع الاختصاصي. سنقوم بكل ما يمكن ليعود في أقرب فرصة ممكنة، لكن أمامنا خمسة أسابيع (فقط لنهاية الموسم)".

وأتت تصريحات بوكيتينو في يوم نقلت وكالة "برس أسوسييشن" الإنكليزية عن الجراح مارك ديفيس، المتخصص في إصابات القدم والكاحل الذي سبق له معالجة لاعبي كرة قدم في إنكلترا، نصيحته بأن يدرس كاين احتمال الخضوع لعملية جراحية لمعالجة أربطة الكاحل.

وأوضح "هو شاب ويمكنه أن يستفيد من كاحل مستقر في حال أراد أن يواصل اللعب على المدى البعيد من دون تكرار الأمر (الإصابة) مجددا".

وعلى رغم أن توتنهام خرج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب ضد سيتي تمنحه أفضلية نسبية في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب مانشستر الأربعاء المقبل، لكنه خسر جهود اثنين من أبرز لاعبيه هما كاين والمهاجم ديلي آلي الذي خرج في الشوط الثاني ممسكا بيده اليسرى متألما.

وأوضح بوكيتينو أن آلي تعرض لإصابة في يده ويستبعد أن يكون جاهزا لمباراة الغد، مضيفا "علينا تقييم الإصابة اليوم لكنني غير متفائل".

وتابع أن الإصابة "مؤلمة جدا (...) لقد رأى الاختصاصي أمس. أنا متفائل أكثر بقدرته على المشاركة ضد مانشستر سيتي في الإياب".

ويحتل توتنهام في الدوري الممتاز المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بفارق نقطتين خلف تشلسي الذي خاض مباراة أكثر منه، وبفارق نقطة أمام أرسنال الخامس ونقطتين أمام مانشستر يونايتد السادس.

وتتنافس الأندية الأربعة على بطاقتي التأهل المتبقيتين الى دوري الأبطال، بعدما حسم سيتي صاحب المركز الثاني حاليا (80 نقطة من 32 مباراة) وليفربول المتصدر (82 من 33) البطاقتين الأوليين لصالحهما.