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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

هرنانديز سيخضع لجراحة في أربطة الكاحل

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أن قلب دفاعه الفرنسي لوكاس هرنانديز من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن وسيخضع لتدخل جراحي ما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

AFP

وكشف البيان إلى أن هرنانديز تعرض "لقطع جزئي في اربطة الكاحل، وأكدت صورة الرنين المغناطيسي التي أجريته بعد ظهر الأربعاء في ميونيخ ما جاء في التشخيص الأولي الذي تم في أثينا (من قبل أطباء النادي)، وهو سيخضع لعملية جراحية، وسيغيب لفترة غير محددة عن الملاعب. يتعين على بايرن ميونيخ التخلي عن خدماته في الوقت الحالي".

وقال المدير الرياضي في النادي البوسني حسن صالحميدزيتش بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على أولمبياكوس اليوناني 3-2 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء لاذاعة "سبورت 1" الالمانية "سيغيب (هرنانديز) عن الملاعب لفترة طويلة. لعدة أسابيع".


وأضاف "عانى هرنانديز من مشكلة في كاحله، سنرى ما إذا كانت أربطة الكاحل قد تأذت، كان يعاني من أوجاع مبرحة في الجزء الداخلي من كاحله لذا اضطرينا الى استبداله".

وتعرض هرنانديز للاصابة في الدقيقة 57 وخرج قبل أن يشارك بدلاً منه جيروم بواتنغ.

وكان الفريق البافاري خسر جهود قلب دفاعه الآخر نيكلاس زوليه الأسبوع الماضي لاصابة في الرباط الصليبي سيبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بايرن ميونيخ دفع مبلغاً قياسياً بلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز من اتلتيكو مدريد الاسباني الصيف الماضي. 

بدوره، عانى لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز، أحد المرشحين للحلول بدلاً من هرنانديز في مركز قلب الدفاع، من إصابة عضلية ولم يشارك في الشوط الثاني وعلق صالحميدزيتش على ذلك بقوله "عانى مارتينيز من مشكلة عضلية في الشوط الأول ولم نكن في وارد اتخاذ أي مخاطرة".

وكشف بايرن بأن مارتينيز يعاني من إصابة عضلية طفيفة وسيعاود التمارين تدريجياً في الأيام المقبلة. 

بايرن ميونيخ لوكاس هرنانديز
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