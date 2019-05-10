نيمار يستأنف قرار إيقافه في دوري الأبطال

وأوضح الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس أن "تاريخ اجتماع لجنة الاستئناف لم يحدد بعد".

وعوقب البرازيلي لشتمه حكام مباراة إياب ثمن النهائي التي فاز فيها مانشستر يونايتد الانكليزي في 6 آذار/مارس على باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس 3-1 وتأهل بفارق الأهداف المسجلة بعد أن خسر ذهاباً على ملعبه أولدترافورد صفر-2، رغم عدم مشاركته في تلك المباراة بسبب الإصابة.

وطرد نيمار (27 عامًا) بعد احتساب ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق الأخيرة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، وتابع من المدرجات خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة.

وبموجب هذه العقوبة التي اتخذت بحقه في 26 نيسان/أبريل، سيغيب نيمار عن المباريات الثلاث لسان جيرمان في دور المجموعات الموسم المقبل، إلا اذا قضى الاستئناف برفعها أو تخفيفها.

