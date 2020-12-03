نيمار يرغب في اللعب مجددا مع ميسي

أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا لافتا إثر فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الانكليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء كلام ميسي في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" الأميركية "ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه على أرضية الملعب".

وأضاف "أرغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل".

وتابع مازحا "أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".

ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل ان ينتقل الى باريس سان جيرمان عام 2017.