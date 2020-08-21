نوير يعتبر بايرن "الحالي" أفضل من محقق ثلاثية 2013

وحقق نوير عام 2013 مع بايرن ميونيخ ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين، وهو على عتبة تكرارا هذا الإنجاز لكن مع فريق مجدد بالكامل تقريبا إذ لم يبق من ذلك الجيل إلى جانب نوير غير المدافعين جيروم بواتنغ والنمساوي دافيد ألابا والعقل المدبر توماس مولر، فيما كان وقتها هداف الفريق الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يلعب في صفوف بوروسيا دورتموند خصم الفريق البافاري في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية آنذاك.

وقال الحارس البالغ من العمر 34 عاما "الفرق مع عام 2013 هو أن لدينا المزيد من أفضل اللاعبين على جميع المستويات، في حين أننا في ذلك الوقت فزنا بعدد أقل من اللاعبين (النخبة)".

وشدد حامل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2014، على أهمية الدور الذي يلعبه كل من البرازيلي فيليبي كوتينيو والإسباني تياغو ألكانتارا في تشكيلة الفريق الحالية، وقال "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين يتجاوز عددها 18 لاعبا. لدينا لاعبين رائعين".

ويعزو نوير سبب تألق فريقه في الفترة الأخيرة إلى المدرب هانزي فليك أيضا، إذ أحدث الأخير تحولا منذ استلامه مهام الإدارة الفنية للنادي البافاري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، وبات قاب قوسين من قيادة الفريق إلى الثلاثية الثانية في تاريخه.

وقال "إن ما يميزه (فليك) هو أسلوبه الهادئ والمتوازن وعمله مع فريق المدربين"، مضيفا "نحن دائما على استعداد جيد ودائما لدينا خطة. يمكنك اتباع فلسفة واحدة فقط - فهو (فليك) يحددها ونحن ننفذها".





