نهائي دوري أبطال أوروبا: بكنباور يرى أن سان جيرمان "ليس لديه نقاط ضعف"

رأى فرانتس بكنباور، أسطورة كرة القدم الألمانية، السبت، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأحد في مواجهة فريقه السابق بايرن ميونيخ "ليس لديه نقاط ضعف" معتبراً أن جميع لاعبيه يعرفون كيف يساندون نجمي الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

وقال بكنباور الفائز باللقب الأوروبي ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ (1974 و1975 و1976) للموقع الرياضي الألماني "سبورت 1" عشية المباراة النهائية التي تقام في لشبونة "إنه فريق رائع ومتوازن وكامل".

وأضاف "القيصر" البالغ من العمر 74 عاماً "عندما لعب بايرن ضد برشلونة (8-2)، شعرت دوما أن لديهم نقاط ضعف وأنه يمكن استخدامها. هذا ليس هو الحال بالنسبة لباريس. ليس لديهم نقاط ضعف. وحتى بالمقارنة مع نيمار وكيليان مبابي، لا يوجد لاعب ليس على قدر المستوى".

واعتبر بكنباور أن التكهن هو تماما "50/50"، لأن بايرن هو حالياً على أعلى مستوى ممكن مضيفاً "كلهم يبهرونني، لقد ارتكبوا أخطاء قليلة جداً في الآونة الأخيرة، لدينا حارس مرمى عالمي هو مانويل نوير يمكنه أيضاً تدارك الخطأ. كل شيء هنا: الحداثة، والحماسة، وحياة المجموعة".